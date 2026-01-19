Там ковали славу братья Кличко: Усику выбрали жесткого соперника и страну для боя

Александр Усик анонсировал, что хочет провести следующий бой против Деонтея Уайлдера. Однако украинцу предлагают выбрать другого соперника, который популярен в Германии.

Британский промоутер Франк Уоррен надеется, что Усик согласится провести бой против обладателя временного титула WBC Агита Кабаела. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Frank Warren's Queensberry Promotions.

Почему Усику предлагают бой с Кабаэлом?

Уоррен, который является представителем Кабаэла, считает, что немецкий боксер заслуживает встретиться с Усиком, а также напомнил, что он является обязательным претендентом на титул WBC. Именно украинец удерживает этот пояс вместе с титулами IBF и WBA.

Более того, промоутер заявил, что потенциально этот поединок соберет много зрителей на стадионе и будет прибыльным. Он предлагает провести поединок в Германии, где живет много украинских беженцев.

Еще он привлекателен для болельщиков. Все билеты на последний бой с Дамианом Кныбой были распроданы за день. Мы могли бы продать все билеты четыре раза. Это привлекательный для зрителей и фанатов боксер. Противостояние с Усиком – это большой бой, который соберет стадион. Ведь Усик тоже очень интересен для болельщиков. Многие украинцы живут в Германии, но он сам по себе интересен,

– заявил Уоррен.

Интересный факт. Германия стала боксерским домом для братьев Кличко, которые провели в этой стране значительную часть своих поединков. Например, как свидетельствуют данные BoxRec, Владимир Кличко выиграл свой первый чемпионский титул в немецком Кельне.

По словам промоутера следует, что 33-летний Кабаел готов подождать встречи с Усиком и провести промежуточный бой с другим оппонентом.

"Я надеюсь, что мы сможем организовать это противостояние. Мы можем провести один бой, а потом Агит получит шанс побороться за титул, потому что мы сделаем все возможное, чтобы это произошло", – резюмировал он.

Что известно о бое Усик – Кабаел?