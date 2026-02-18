Никто в этом не заинтересован, – Фьюри "похоронил" потенциальный бой Усика
- Тайсон Фьюри считает, что бой Усика против Кабаэла не состоится из-за низкого интереса и отсутствия больших денег.
- Агит Кабаел является претендентом на титул WBC, но вероятность его боя с Усиком низкая из-за планов на другие поединки.
Тайсон Фьюри высказался о возможном бое Александра Усика против Агита Кабаэла. Боксеры могут провести поединок, ведь немец является претендентом на титул WBC, который удерживает украинец.
Фьюри считает, что 39-летний Усик не будет драться с Кабаэлом, сообщает IFL TV. Боксер из Британии сказал, что такое противостояние никого не заинтересует, а потому не принесет доходов бойцам.
Что Фьюри сказал о бое Усик – Кабаел?
Хотя Фьюри отметил, что Кабаел заслуживает шанс против Усика, по его мнению, украинец не согласится на поединок именно из-за низкого интереса.
Тайсон, который в апреле вернется на ринг, чтобы встретиться с россиянином Арсланбеком Махмудовым, добавил, что боксерам-чемпионам, которые привыкли к высоким гонорарам, сложно себя мотивировать на поединки, как Усик – Кабаел.
И если не будет больших денег, я не вижу, как он (Усик – 24 Канал) это сделает. Пока кто-то не выложит большую гору денег на стол и не скажет: "Хорошо, ребята, деритесь друг с другом!",
– заявил британец.
Возможен ли бой Усика с Кабаэлом?
- 33-летний Кабаел – это новая звезда супертяжелого веса, на счету которого, по данным BoxRec, 27 побед и ноль в графе поражений. Агит является временным чемпионом мира по версии WBC и претендентом на бой с Усиком.
- В предыдущем противостоянии немец досрочно победил поляка Дамьяна Кныбу и бросил вызов Усику. В команде боксера хотят, чтобы чемпионский поединок с украинцем состоялся в Германии.
- Но вряд ли Кабаел станет следующим соперником Усика. Во-первых, промоутер боксера Фрэнк Уоррен уже анонсировал, что следующий бой Агита должен состояться в мае в Германии, информирует The Ring. Зато Усик не анонсировал свое возвращение весной.
- Во-вторых, в WBC информировали, что чемпион из Украины получил право провести добровольную защиту титула. При этом в организации заверили, что Усик проведет бой с обязательным претендентом на титул после добровольной защиты.