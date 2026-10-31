В США указали на место Усика в мировом боксе

Чемпион WBA и WBO в тяжелом весе Давид Бенавидес назвал пятерку лучших боксеров мира независимо от весовой категории. В свой список американец включил украинского боксера Александра Усика.

Отвечая на вопрос о сильнейших боксерах современности, Бенавидес назвал следующих спортсменов: Александр Усик, Райан Гарсия, Девин Хейни, Наоя Иноуэ и Джесси "Бам" Родригес. Об этом он рассказал на ютуб-канале ESNEWS.

Бенавидес назвал Усика одним из пяти лучших боксеров мира

Между тем имя самого Бенавидеса фигурирует среди возможных соперников Усика на следующие поединки. Ранее сообщалось, что команды боксеров проводили переговоры о потенциальном бою, который может состояться после возвращения украинца в первый тяжелый вес (крузервейт).

Еще одним вариантом для Александра остается третий поединок с британцем Тайсоном Фьюри. По информации спортивных инсайдеров, Усик планирует провести еще два больших боя перед завершением профессиональной карьеры, которое ориентировочно ожидается в 2027 году.

В настоящее время украинский боксер находится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), куда прибыл вместе с мексиканской звездой бокса Саулем "Канело" Альваресом.

Главной целью визита является вечер бокса 31 октября, в рамках которого Канело проведет титульный поединок против Кристиана Мбилли.

Также Усик посещает другие спортивные мероприятия. В частности, он побывал на матче чемпионата Саудовской Аравии, где поддерживал Криштиану Роналду и стал свидетелем хет-трика португальца в победном матче "Аль-Насры".