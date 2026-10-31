У США вказали на місце Усика у світовому боксі

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Відповідаючи на запитання про найсильніших боксерів сучасності, Бенавідес назвав таких спортсменів: Олександр Усик, Раян Гарсія, Девін Хейні, Наоя Іноуе та Джессі "Бам" Родрігес. Про це він розповів на ютуб-каналі ESNEWS.

Бенавідес назвав Усика серед п'яти найкращих боксерів світу

Тим часом ім'я самого Бенавідеса фігурує серед можливих суперників Усика на наступні поєдинки. Раніше повідомлялося, що команди боксерів проводили переговори щодо потенційного бою, який може відбутися після повернення українця до першої важкої ваги (крузервейту).

Ще одним варіантом для Олександра залишається третій поєдинок із британцем Тайсоном Ф'юрі. За інформацією спортивних інсайдерів, Усик планує провести ще два великі бої перед завершенням професійної кар'єри, яке орієнтовно очікується у 2027 році.

Наразі український боксер перебуває в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), куди прибув разом із мексиканською зіркою боксу Саулем "Канело" Альваресом.

Головною метою візиту є вечір боксу 31 жовтня, у межах якого Канело проведе титульний поєдинок проти Крістіана Мбіллі.

Також Усик відвідує інші спортивні заходи. Зокрема, він побував на матчі чемпіонату Саудівської Аравії, де підтримував Кріштіану Роналду та став свідком хет-трику португальця у переможному матчі "Аль-Насра".