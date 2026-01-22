Усик выбрал в соперники легенду бокса, который уничтожил Тайсона и победил Кличко
- Александр Усик хотел бы драться с британцем Ленноксом Льюисом, которого считает легендарным боксером.
- Леннокс Льюис, олимпийский чемпион 1988 года, известен своими победами над Виталием Кличко и Эвандером Холифилдом.
Александр Усик является лучшим боксером мира по версии The Ring независимого от весовой категории. Украинский чемпион признался, с каким легендарным боксером хотел бы встретиться на ринге.
В интервью RT Fight 39-летнему боксеру пришлось выбирать соперника среди таких легенд, как Майк Тайсон, Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд и Риддик Боуи. Украинец сделал выбор без колебаний.
С кем Усик хотел провести бой?
Трехкратный абсолютный чемпион мира заявил, что выбрал бы для боя британца Леннокса Льюиса. При этом он считает Мохаммеда Али лучшим бойцом всех времен.
Интересно, что в этом же интервью Усик выбрал теоретического соперника среди братьев Кличко. Он признался, что лучше бы встретился с Владимиром, ведь Виталий неудобный соперник.
Выбрал бы Владимира. Он более классический спортсмен, мне было бы с ним немножко удобнее. Виталий – очень неудобный, в боксе таких называют "корягами". Он может ударить из таких положений, о которых физика даже не слышала,
– сказал Усик.
Что известно о Ленноксе Льюисе?
60-летний британец входит в пятерку лучших боксеров всех времен в супертяжелом весе. В соответствующем рейтинге Льюис опередил братьев Кличко и самого Усика.
Леннок – олимпийский чемпион 1988 года, а также бывший чемпион мира в тяжелой весовой категории по версиям WBC, IBF и WBA. Он победил 15 бойцов за титул чемпиона мира в тяжелом весе, как и Виталий Кличко.
Как говорится на сайте BoxRec, американец выиграл 41 бой на профессиональном ринге. В частности, в 2003 году в зрелищном бою он нанес поражение Виталию Кличко. Украинец побеждал на судейских записках, однако рассечение помешало ему продолжить поединок.
В пассиве Леннокса всего два поражения – Оливерпу Макколу и Хасиму Рахману, но обоих побил в реванше. В свое время Льюис одолел Эвандера Холифилда и Майка Тайсона.