Усик выбрал в соперники легенду бокса, который уничтожил Тайсона и победил Кличко

Александр Усик является лучшим боксером мира по версии The Ring независимого от весовой категории. Украинский чемпион признался, с каким легендарным боксером хотел бы встретиться на ринге.

В интервью RT Fight 39-летнему боксеру пришлось выбирать соперника среди таких легенд, как Майк Тайсон, Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд и Риддик Боуи. Украинец сделал выбор без колебаний.

С кем Усик хотел провести бой?

Трехкратный абсолютный чемпион мира заявил, что выбрал бы для боя британца Леннокса Льюиса. При этом он считает Мохаммеда Али лучшим бойцом всех времен.

Интересно, что в этом же интервью Усик выбрал теоретического соперника среди братьев Кличко. Он признался, что лучше бы встретился с Владимиром, ведь Виталий неудобный соперник.

Выбрал бы Владимира. Он более классический спортсмен, мне было бы с ним немножко удобнее. Виталий – очень неудобный, в боксе таких называют "корягами". Он может ударить из таких положений, о которых физика даже не слышала,

– сказал Усик.

Что известно о Ленноксе Льюисе?