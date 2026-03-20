Усику хотят подсунуть еще один бой в завершение карьеры

Объединенный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик назвал имена боксеров, с которыми хочет провести бои до завершения карьеры. Однако планы украинца могут разрушить другие бойцы.

Потенциальным соперником Усика может стать Лоуренс Околи или Тони Йока. Об этом сказал промоутер Фрэнк Уоррен во время подкаста на ютуб-канале Frank Warren's Queensberry Promotions.

Смотрите также Следующий бой Усика: команда чемпиона сообщила новые детали

Околи и Йока встретятся в поединке уже 25 апреля. По словам промоутера, победитель противостояния будет претендовать на бой с чемпионом мира по версиям WBC, WBA и IBF Усиком. Он также напомнил, что Околи возглавляет рейтинг WBC.

Поэтому победитель боя Околи – Йока будет в отличной позиции, чтобы драться с Усиком, когда он начнет проводить обязательные защиты,

– сказал Уоррен.

Обратите внимание. Следующий бой Усика состоится 23 мая. В Гизе 39-летний спортсмен проведет добровольную защиту пояса WBC против Рико Верховена.

Недавно Усик анонсировал, что проведет до завершения карьеры три поединка – против Верховена, победителя противостояния Фабио Уордли – Даниэль Дюбуа, а также Тайсона Фьюри.

Однако в планы чемпиона мира может вмешаться не только Околи или Йока, а также обладатель временно пояса WBC Агит Кабаел. Ранее была информация, что Усик потеряет титул WBC, если не проведет обязательную защиту пояса.

По Кабаела, то непобедимый немецкий боксер возмутился из-за планов украинца и надеется, что WBC станет на его сторону.

