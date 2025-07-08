Усик рассказал о главной цели в карьере: чемпион рассказал, почему он уникальный боксер

Александр Усик навсегда вписал свое имя золотыми буквами в историю бокса. Украинский чемпион безусловно является самым выдающимся боксером современности.

Король хевивейта высказался относительно своей карьеры. В частности, украинский чемпион объяснил в чем его уникальность как боксера, сообщает 24 канал со ссылкой на DAZN.

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Почему Усик уникальный боксер

Александр Усик отметил, что хочет в третий раз в карьере стать абсолютным чемпионом мира. Боксер признался, почему продолжает драться, это, потому что Бог ему дает возможность, которой он пользуется.

Усик объяснил, почему он считает себя уникальным боксером. Александр отметил, что многие профессиональные бойцы не делают то, что он.

Профессиональный бокс – это высший уровень, но многие люди не проводят умную работу. Они просто спаррингуют, работают на мешке и идут домой. Они не едят здоровую пищу, не растягиваются, не восстанавливаются, а просто тренируются, тренируются, тренируются, берут деньги и все. Это плохо. Это не продлевает твою карьеру в спорте. После окончания карьеры я хочу жить и жить счастливо,

– сказал Усик.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля 2025 года на "Уэмбли". На кону противостояния звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.

Ранее Дэвид Хэй высказался относительно Александра Усика и его серии без поражений на профессиональном ринге. Более того, легенда бокса назвал бойца, который сможет побить украинского чемпиона.