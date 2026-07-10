Решение Усика прокомментировал изданию vRINGe олимпийский чемпион по борьбе Жан Беленюк. Прежде всего, борец считает, что 39-летнему украинцу не нужен был бой с Кабаелом.

Усику пришлось многое переосмыслить

Более того, спортсмен отметил, что Усику, который трижды становился абсолютным чемпионом мира, больше нечего доказывать в боксе.

"С его опытом Усику в его возрасте уже не нужно что-то кому-то там доказывать. Есть молодые ребята, которые хотят этим заниматься. А у Усика, как он сам сказал, есть "Last Dance". То есть он осознает, что это будет его последний выход на ринг после боя с Рико Верховеном", – заявил Беленюк.

При этом борец предполагает, что Усику после неубедительного боя против Верховена пришлось многое переосмыслить. По его мнению, украинец на следующий бой не выберет соперника, у которого будут шансы его победить.

"Возможно, что-то изменить в стратегии и своем видении спортивного будущего. Именно это мы и видим в решении отказаться от поясов и выйти на бой против, как я понимаю, соперника, который ему понятен. Это выглядело бы не очень рационально, если бы он подставил себе соперника, у которого будут высокие шансы на победу", – резюмировал Жан.

Кто станет следующим соперником Усика

В следующем поединке, который может стать последним для Усика, украинец, вероятно, сразится с экс-чемпионом мира Деонтеем Уайлдером.

По данным СМИ, команды спортсменов ведут переговоры о бое в США, который может состояться позднее в этом году.

Известный британский промоутер Эдди Гирн сообщил, что встреча, вероятно, состоится под эгидой Zuffa Boxing, а на кону будет стоять титул компании. По его словам, Zuffa Boxing с помощью украинца может попытаться узаконить свой чемпионский пояс.

Глава Zuffa Дейна Уайт не опроверг, что это противостояние состоится под эгидой его организации, но и не подтвердил эту информацию.