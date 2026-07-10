"Ему пришлось многое переосмыслить": олимпийский чемпион объяснил отказ Усика от поясов

Александр Усик отказался от чемпионских поясов. После этого обязательного претендента от WBC Агиту Кабаела повысили до статуса полноправного чемпиона мира.

Решение Усика прокомментировал изданию vRINGe олимпийский чемпион по борьбе Жан Беленюк. Прежде всего, борец считает, что 39-летнему украинцу не нужен был бой с Кабаелом.

Усику пришлось многое переосмыслить

Более того, спортсмен отметил, что Усику, который трижды становился абсолютным чемпионом мира, больше нечего доказывать в боксе.

"С его опытом Усику в его возрасте уже не нужно что-то кому-то там доказывать. Есть молодые ребята, которые хотят этим заниматься. А у Усика, как он сам сказал, есть "Last Dance". То есть он осознает, что это будет его последний выход на ринг после боя с Рико Верховеном", – заявил Беленюк.

При этом борец предполагает, что Усику после неубедительного боя против Верховена пришлось многое переосмыслить. По его мнению, украинец на следующий бой не выберет соперника, у которого будут шансы его победить.

"Возможно, что-то изменить в стратегии и своем видении спортивного будущего. Именно это мы и видим в решении отказаться от поясов и выйти на бой против, как я понимаю, соперника, который ему понятен. Это выглядело бы не очень рационально, если бы он подставил себе соперника, у которого будут высокие шансы на победу", – резюмировал Жан.

Кто станет следующим соперником Усика

В следующем поединке, который может стать последним для Усика, украинец, вероятно, сразится с экс-чемпионом мира Деонтеем Уайлдером.

По данным СМИ, команды спортсменов ведут переговоры о бое в США, который может состояться позднее в этом году.

Известный британский промоутер Эдди Гирн сообщил, что встреча, вероятно, состоится под эгидой Zuffa Boxing, а на кону будет стоять титул компании. По его словам, Zuffa Boxing с помощью украинца может попытаться узаконить свой чемпионский пояс.

Глава Zuffa Дейна Уайт не опроверг, что это противостояние состоится под эгидой его организации, но и не подтвердил эту информацию.