В команде Усика высказались о решении боксера отказаться от титула WBO

Александр Усик должен был драться против Фабио Уордли, защищая титул WBO. Однако украинский боксер решил отказаться от чемпионского пояса и боя с британцем.

В команде Усика впервые объяснили решение украинского боксера. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing Scene.

Почему Усик отказался от титула?

Александр Усик оставил титул WBO и потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Представитель команды украинского боксера высказался о ситуации.

Он заявил, что Усик принял деловое решение относительно титула. И по этой причине чемпионский пояс стал вакантным.

Ранее Александр Красюк в интервью Sport.ua прокомментировал решение Усика отказаться от титула WBO. Экс-промоутер украинца считает, что боксер поступил правильно.

"Поэтому, считаю, что Александр поступил правильно – бой с Уордли сейчас не несет в себе никакого смысла: ни спортивного, ни медийного, ни коммерческого", – сказал Красюк.

Какие последние новости об Усике?