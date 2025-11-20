У команді Усика висловилися про рішення боксера відмовитися від титулу WBO
- Олександр Усик відмовився від титулу WBO, який мав захищати у бою з Фабіо Вордлі.
- У команді Усика пояснили рішення українського боксера.
Олександр Усик мав битися проти Фабіо Вордлі, захищаючи титул WBO. Проте український боксер вирішив відмовитися від чемпіонського поясу та бою з британцем.
У команді Усика вперше пояснили рішення українського боксера. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing Scene.
Читайте також Непереможний нокаутер може замінити Усика у бою проти Вордлі
Чому Усик відмовився від титулу?
Олександр Усик залишив титул WBO та втратив звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Представник команди українського боксера висловився про ситуацію.
Він заявив, що Усик ухвалив ділове рішення стосовно титулу. І через цю причину чемпіонський пояс став вакантним.
Раніше Олександр Красюк в інтерв'ю Sport.ua прокоментував рішення Усика відмовитися від титулу WBO. Експромоутер українця вважає, що боксер вчинив правильно.
"Тож, вважаю, що Олександр вчинив правильно – бій з Вордлі зараз не несе у собі жодного змісту: ані спортивного, ані медійного, ані комерційного", – сказав Красюк.
Які останні новини про Усика?
Олександр Усик зізнався, скільки боїв у нього залишилося у кар'єрі. Він заявив, що планує боксувати до 41 року і це приблизно три поєдинки.
Тедді Атлас закликав Усика завершити кар'єру. Відомий тренер наголосив про те, що він бачив чимало сумних фіналів, і не хоче, щоб це сталося з українцем.
Усик розповів, який бій мріяв провести. Український чемпіон хотів би побитися із Мухаммедом Алі.