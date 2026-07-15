В комментарии vRINGe Сиренко высказал предположение, что Александр, вероятно, измотался из-за защиты чемпионских титулов против соперников, которых ему навязывают.

Почему Усик отказался от титулов чемпиона мира

Он напомнил, что Усик находился в таком режиме с тех пор, как в 2016 году стал чемпионом мира в первом тяжелом весе, а затем завоевал титулы в супертяжелом дивизионе.

Кроме того, Сиренко добавил, что 39-летний Усик – уже немолодой спортсмен, что тоже могло повлиять на его решение.

"Когда у тебя масса обязательств перед санкционирующими организациями по проведению всех этих защит, это изматывает. Это очень тяжело. Усик в таком режиме не один год, и даже не два. А уже очень долго – начиная еще с крузервейт. Возможно, он просто измотан, устал. Каждая организация навязывает своего соперника, свою защиту. Плюс он уже, в конце концов, немолодой спортсмен", – сказал Сиренко.

Напомним, Усик объявил вакантными свои чемпионские титулы в конце июня этого года. После этого спортсмен выбыл из всех рейтингов мировых боксерских организаций.

Сергей Лапин, советник боксера, рассказал, что решение было принято с учетом будущего в супертяжелом весе.

Теперь Усик планирует провести в США один из последних боев на профессиональном ринге против экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера. Этот поединок может стать последним в карьере украинца.