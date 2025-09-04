Паркер выбрал следующего соперника, если Усик откажется от поединка
- Александр Усик попросил WBO отсрочить поединок с Джозефом Паркером.
- Если бой с Усиком не состоится, Паркер рассматривает возможность драться с другим боксером.
Александр Усик после победы над Даниэлем Дюбуа должен драться против Джозефа Паркера. Однако украинский боксер попросил у WBO отсрочить поединок с новозеландцем.
Паркер очень хочет драться с Усиком за чемпионский титул WBO. Однако Джозеф не против подраться с другим боксером в случае отказа украинца, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing Scene.
Читайте также Легенда бокса объяснил, почему Итаума не должен драться с Усиком
С кем может подраться Паркер?
Джозеф Паркер поделился планами на ближайшее время. Временный чемпион мира по версии WBO хотел бы подраться с Александром Усиком, но из-за отсрочки, которую попросил боксер, он готов встретиться с бойцом из первой десятки рейтинга.
Паркер также назвал имя боксера, с которым может встретиться в ближайшее время на ринге. Новозеландский боксер рассматривает поединок с 20-летним талантливым Мозесом Итаумой.
Мозес Итаума очень талантлив. Если Усик продолжит драться, то они могут провести бой. Но я бы сначала с удовольствием испытал себя против Усика,
– сказал Паркер.
Напомним, что последний раз Джозеф Паркер дрался в феврале 2025 года. В том бою новозеландский боксер нокаутировал Мартина Баколе во втором раунде поединка.
Что известно о следующем бое Паркера?
WBO обязала Александра Усика защищать титул в бою против Джозефа Паркера после того, как украинец победил Даниэля Дюбуа.
Александр Усик попросил об отсрочке боя против Джозефа Паркера из-за травмы спины.
Недавно стало известно, что Джозеф Паркер проведет бой с другим боксером, пока ждет Александра Усика.