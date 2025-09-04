Александр Усик после победы над Даниэлем Дюбуа должен драться против Джозефа Паркера. Однако украинский боксер попросил у WBO отсрочить поединок с новозеландцем.

Паркер очень хочет драться с Усиком за чемпионский титул WBO. Однако Джозеф не против подраться с другим боксером в случае отказа украинца, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing Scene.

С кем может подраться Паркер?

Джозеф Паркер поделился планами на ближайшее время. Временный чемпион мира по версии WBO хотел бы подраться с Александром Усиком, но из-за отсрочки, которую попросил боксер, он готов встретиться с бойцом из первой десятки рейтинга.

Паркер также назвал имя боксера, с которым может встретиться в ближайшее время на ринге. Новозеландский боксер рассматривает поединок с 20-летним талантливым Мозесом Итаумой.

Мозес Итаума очень талантлив. Если Усик продолжит драться, то они могут провести бой. Но я бы сначала с удовольствием испытал себя против Усика,

– сказал Паркер.

Напомним, что последний раз Джозеф Паркер дрался в феврале 2025 года. В том бою новозеландский боксер нокаутировал Мартина Баколе во втором раунде поединка.

Что известно о следующем бое Паркера?