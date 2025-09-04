Олександр Усик після перемоги над Даніелем Дюбуа повинен битися проти Джозефа Паркера. Проте український боксер попросив у WBO відтермінувати поєдинок з новозеландцем.

Паркер дуже хоче битися з Усиком за чемпіонський титул WBO. Проте Джозеф не проти побитися з іншим боксером у разі відмови українця, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing Scene.

З ким може побитися Паркер?

Джозеф Паркер поділився планами на найближчий час. Тимчасовий чемпіон світу за версією WBO хотів би побитися з Олександром Усиком, але через відстрочку, яку попросив боксер, він готовий зустрітися з бійцем з першої десятки рейтингу.

Паркер також назвав ім'я боксера, з яким може зустрітися найближчим часом на ринзі. Новозеландський боксер розглядає поєдинок з 20-річним талановитим Мозесом Ітаумою.

Мозес Ітаума дуже талановитий. Якщо Усик продовжить битися, то вони можуть провести бій. Але я б спершу із задоволенням випробував себе проти Усика,

– сказав Паркер.

Нагадаємо, що востаннє Джозеф Паркер бився у лютому 2025 року. У тому бою новозеландський боксер нокаутував Мартіна Баколе у другому раунді поєдинку.

Що відомо про наступний бій Паркера?