Паркер дуже хоче битися з Усиком за чемпіонський титул WBO. Проте Джозеф не проти побитися з іншим боксером у разі відмови українця, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing Scene.
З ким може побитися Паркер?
Джозеф Паркер поділився планами на найближчий час. Тимчасовий чемпіон світу за версією WBO хотів би побитися з Олександром Усиком, але через відстрочку, яку попросив боксер, він готовий зустрітися з бійцем з першої десятки рейтингу.
Паркер також назвав ім'я боксера, з яким може зустрітися найближчим часом на ринзі. Новозеландський боксер розглядає поєдинок з 20-річним талановитим Мозесом Ітаумою.
Мозес Ітаума дуже талановитий. Якщо Усик продовжить битися, то вони можуть провести бій. Але я б спершу із задоволенням випробував себе проти Усика,
– сказав Паркер.
Нагадаємо, що востаннє Джозеф Паркер бився у лютому 2025 року. У тому бою новозеландський боксер нокаутував Мартіна Баколе у другому раунді поєдинку.
Що відомо про наступний бій Паркера?
WBO зобов'язала Олександра Усика захищати титул у бою проти Джозефа Паркера після того, як українець переміг Даніеля Дюбуа.
Олександр Усик попросив про відсторочку бою проти Джозефа Паркера через травму спини.
Нещодавно стало відомо, що Джозеф Паркер проведе бій з іншим боксером, поки чекає на Олександра Усика.