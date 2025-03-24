Джей Опетая высказался относительно возможного боя Усик – Паркер. Австралийский боксер рассказал, сможет ли Джозеф победить Александра в очном противостоянии, сообщает 24 канал со ссылкой на FightHype.

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Сможет ли Паркер победить Усика

Чемпион мира признался, что надеется увидеть бой между Джозефом Паркером и Александром Усиком. Опетая отметил, что новозеландец заслужил на этот поединок.

Австралиец считает, что Паркер может побить Дюбуа, ведь у него быстрые руки и хорошая выносливость и имеет лучшие навыки в хевивейте. По его мнению, Джозеф может побить любого в супертяжелом дивизионе.

Я убежден, что он в хорошей форме, чтобы драться с лучшими и он может победить большинство из них. Он даст Усику одни из самых сложных раундов,

– сказал Опетая.

Напомним, что Александр Усик хочет провести бой против Даниэля Дюбуа, хотя должен драться против Джозефа Паркера. Однако стало известно, как украинец сможет отсрочить бой против новозеландца.