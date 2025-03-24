Джей Опетая висловився щодо можливого бою Усик – Паркер. Австралійський боксер розповів, чи зможе Джозеф перемогти Олександра в очному протистоянні, повідомляє 24 канал із посиланням на FightHype.

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Чи зможе Паркер перемогти Усика

Чемпіон світу зізнався, що сподівається побачити бій між Джозефом Паркером та Олександром Усиком. Опетая зазначив, що новозеландець заслужив на цей поєдинок.

Австралієць вважає, що Паркер може побити Дюбуа, адже у нього швидкі руки та хороша витривалість та має найкращі навички у хевівейті. На його думку, Джозеф може побити будь-кого у надважкому дивізіоні.

Я переконаний, що він у хорошій формі, щоб битися з найкращими і він може перемогти більшість із них. Він дасть Усику одні з найскладніших раундів,

– сказав Опетая.

Нагадаємо, що Олександр Усик хоче провести бій проти Даніеля Дюбуа, хоча має битись проти Джозефа Паркера. Проте стало відомо, як українець зможе відтермінувати бій проти новозеландця.