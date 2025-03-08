"Оторвет голову": экс-боксер из Шотландии оценил перспективы чемпиона UFC в бою против Усика

Чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра бросил вызов Александру Усику. Бывший боксер из Шотландии Ник Кэмпбелл прокомментировал возможный поединок.

Сначала Ник Кэмпбелл отметил довольно успешный приход блогеров в мир бокса и смешанных единоборств. Бывший боксер вспомнил, как в прошлом легендарный Мухаммед Али проводил бой с представителем Японии, пишет 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

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Кэмпбелл назвал победителя боя

Кэмпбелл также отметил, что чемпион UFC из Бразилии смог бы нанести проблемы нескольким боксерам, но, отнюдь, не Александру Усику. Ник уверен, что непобедимый украинец нанес бы Алексу Перейре сокрушительное поражение.

Ник заявил, что сейчас Усику нужно сконцентрироваться на реванше с Даниэлем Дюбуа. Правда, команды супертяжей еще не договорились о второй битве, а уже потом украинец сможет думать о Перейре.

Это замечательный бой. Я видел спарринги Перейры с несколькими боксерами – он умеет драться. Я не скажу, что он побьет Усика. Я вообще так не считаю. Усик ему голову оторвет, но это будет интересно. Перейра выглядит страшным парнем, и я уверен, что он будет драться за себя в любом формате против любого. Это точно интрига, но очевидно, что сначала Усику нужно пройти серьезный бой с Дюбуа, прежде чем думать о Перейре и выгодной сделке, которая принесет ему 100 миллионов фунтов,

– заявил Кэмпбелл.

Напомним, что в конце января текущего года Перейра заявил, что хочет выйти в ринг против Усика. Александр никак не реагирует на такие абсурдные заявления бразильского чемпиона по смешанным единоборствам. Хотя Перейра продолжает нести в своих интервью идею потенциального поединка против Александра.