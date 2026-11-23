Adv

Он заявил, что нынешний Усик уже не демонстрирует той скорости и физической формы, которые помогали ему доминировать в супертяжелом весе. Об этом Нельсон рассказал в интервью talkSPORT Boxing.

Нельсон назвал фаворита возможной трилогии Усик – Дюбуа

Эксперт связал свои выводы с последним поединком украинца против нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

Эта версия Усика? Даниэль победил бы его. Вспомните бой Усика против Верховена – он тогда едва не проиграл. Усик сейчас немного сбавляет обороты. Хотя он по-прежнему лучше других, но начинает сдавать позиции. Это заметно, и он сам это понимает – ему же, кажется, уже 40 лет, или около того?– отметил Нельсон.

В то же время британский эксперт поддержал решение украинца рассмотреть возможность смены весовой категории. По его мнению, Усик уже доказал свое превосходство над сильнейшими соперниками, поэтому на завершающем этапе карьеры должен тщательно выбирать следующие вызовы.

В частности, Нельсон положительно оценил возможность поединка украинца с Дэвидом Бенавидесом и даже предсказал победу Усика.

Он действительно победил всех. Поэтому он покидает свою весовую категорию – и я одобряю это решение, ведь он хочет выйти против Бенавидеса. Думаю, он победит Бенавидеса, однако Саймон Джордан считает иначе. Но Усик, если смотреть реалистично, понимает, что у него осталось, пожалуй, всего два боя. Поэтому, если говорить о том Усике, которого мы видели в бою с Верховеном, то Даниэль одолел бы его– добавил бывший чемпион мира.

Как Усик дважды побеждал Дюбуа

Усик и Дюбуа уже дважды встречались на профессиональном ринге. Первый бой состоялся в августе 2023 года во Вроцлаве. Украинец одержал победу нокаутом в девятом раунде.

Реванш боксеры провели 19 июля 2025 года. На этот раз Усик завершил поединок еще быстрее, нокаутировав британца в пятом раунде и во второй раз в своей карьере став абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

В настоящее время Усик рассматривает возможность возвращения в первую тяжелую весовую категорию ради противостояния с Бенавидесом. Дюбуа же ожидает следующего большого испытания в супертяжелом дивизионе.