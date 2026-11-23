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Він заявив, що нинішній Усик уже не демонструє тієї швидкості та фізичної форми, які допомагали йому домінувати в надважкій вазі. Про це Нельсон розповів в інтерв'ю для talkSPORT Boxing.

Нельсон назвав фаворита можливої трилогії Усик – Дюбуа

Експерт пов'язав свої висновки з останнім поєдинком українця проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Ця версія Усика? Даніель переміг би його. Згадайте бій Усика проти Верховена – він тоді ледь не програв. Усик зараз трохи сповільнюється. Хоча він усе ще кращий за інших, але починає здавати позиції. Це помітно, і він сам це розуміє – йому ж, здається, вже 40 років, чи близько того?– зазначив Нельсон.

Водночас британський експерт підтримав рішення українця розглянути зміну вагової категорії. На його думку, Усик уже довів свою перевагу над найсильнішими суперниками, тому на завершальному етапі кар'єри має ретельно обирати наступні виклики.

Зокрема, Нельсон позитивно оцінив можливість поєдинку українця з Девідом Бенавідесом і навіть спрогнозував перемогу Усика.

Він справді переміг усіх. Тож він залишає свою вагову категорію – і я схвалюю це рішення, адже він хоче вийти проти Бенавідеса. Гадаю, він переможе Бенавідеса, хоча Саймон Джордан вважає інакше. Але Усик, якщо дивитися реалістично, розуміє, що в нього залишилося, мабуть, лише два бої. Тож, якщо говорити про того Усика, якого ми бачили в бою з Верховеном, то Даніель здолав би його– додав колишній чемпіон світу.

Як Усик двічі перемагав Дюбуа

Усик і Дюбуа вже двічі зустрічалися на професійному рингу. Перший бій відбувся у серпні 2023 року у Вроцлаві. Українець здобув перемогу нокаутом у дев'ятому раунді.

Реванш боксери провели 19 липня 2025 року. Цього разу Усик завершив поєдинок ще швидше, нокаутувавши британця в п'ятому раунді та вдруге у своїй кар'єрі ставши абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

Наразі Усик розглядає можливість повернення до першої важкої ваги заради протистояння з Бенавідесом. Натомість Дюбуа очікує на наступний великий виклик у надважкому дивізіоні.