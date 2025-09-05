Реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся 19 июля 2025 года. Однако в боксерском сообществе до сих пор обсуждают поединок украинского чемпиона с британцем.

Фрэнк Уоррен высказался насчет реванша Усик – Дюбуа. Промоутер британского боксера назвал главную ошибку своего подопечного перед боем с "Королем хевивейта"

Какую ошибку допустил Дюбуа?

Фрэнк Уоррен отметил, что Даниэль Дюбуа поздно прибыл на стадион. Промоутер считает, это главной ошибкой британского боксера перед реваншем против Александра Усика.

Уоррен вспомнил, что Дюбуа приехал на "Уэмбли" за час и 20 минут перед началом боя. По его мнению, этого время было недостаточно, а также эта ситуация его раздражает.

Я не могу это изменить. Я мог бы кричать, делать что угодно, но это не изменит того, что произошло. Я могу лишь сделать все, чтобы такого больше никогда не произошло. У него есть травма, которую он должен преодолеть, поэтому увидим, что будет дальше,

– сказал Уоррен.

Напомним, что Даниэль Дюбуа досрочно проиграл Александру Усику. Британский боксер оказался в нокауте в пятом раунде поединка с украинским чемпионом.

Что известно об Усике – Дюбуа?