"У нього є травма": промоутер назвав помилку Дюбуа перед реваншем з Усиком
- Френк Воррен розповів про помилку Даніеля Дюбуа перед реваншем проти Олександра Усика.
- Дюбуа програв Усику, опинившись у нокауті в п'ятому раунді.
Реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбувся 19 липня 2025 року. Проте у боксерській спільноті досі обговорюють поєдинок українського чемпіона з британцем.
Френк Воррен висловився щодо реваншу Усик – Дюбуа. Промоутер британського боксера назвав головну помилку свого підопічного перед боєм з "Королем хевівейту", повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.
Якої помилки припустився Дюбуа?
Френк Воррен наголосив, що Даніель Дюбуа запізно прибув на стадіон. Промоутер вважає, це головною помилкою британського боксера перед реваншем проти Олександра Усика.
Воррен пригадав, що Дюбуа приїхав на "Вемблі" за годину та 20 хвилин перед початком бою. На його думку, цього час було недостатньо, а також ця ситуація його дратує.
Я не можу це змінити. Я міг би кричати, робити що завгодно, але це не змінить того, що сталося. Я можу лише зробити все, щоб такого більше ніколи не сталося. У нього є травма, яку він повинен подолати, тому побачимо, що буде далі,
– сказав Воррен.
Нагадаємо, що Даніель Дюбуа достроково програв Олександру Усику. Британський боксер опинився у нокауті у п'ятому раунді поєдинку з українським чемпіоном.
Що відомо про Усик – Дюбуа?
Вперше Олександр Усик бився проти Даніеля Дюбуа у 2023 році. У тому бою український боксер переміг британця технічним нокаутом у дев'ятому раунді.
Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу, відібравши у Даніеля Дюбуа титул IBF.
Через деякий час Даніель Дюбуа порушив мовчання після поразки від Олександра Усика.