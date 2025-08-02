Александр Усик уничтожил Даниэля Дюбуа в реванше 19 июля 2025 года. Украинский чемпион без шансов прибил британского боксера, который до поединка был уверен в собственной победе.

Вокруг реванша Усик – Дюбуа продолжается обсуждение. Филипп Хргович поделился мыслями относительно поединка между украинским и британскими боксерами, сообщает 24 канал со ссылкой на DAZN.

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Что сказал Хргович о реванше Усик – Дюбуа?

Филип Хргович опроверг слова о том, что Даниэль Дюбуа нет характера после сокрушительного поражения от Александра Усика. Бывший соперник британца считает, что "Динамит" проиграл из-за мастерства украинского боксера, а не слабости.

Хорват отметил, что Даниэль Дюбуа наткнулся на высококлассного соперника. По словам Хрговича, Александр Усик превзошел по всем компонентам британского боксера и вовремя нанес точный удар.

Это был большой удар. Не думаю, что Даниэль – трус. Он был чемпионом мира и остается классным бойцом,

– сказал Хргович.

Напомним, что Александр Усик нокаутировал Данилея Дюбуа в пятом раунде поединка на "Уэмбли" в Лондоне. Украинский боксер вернул статус абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

К слову. Даниэль Дюбуа встречался с Филиппом Хрговичем в 2024 году. В том бою британский боксер нокаутировал хорватского оппонента в восьмом раунде.

Ранее сообщали о том, что Фрэнк Уоррен высказался об Александре Усике и его выступлениях в супертяжелом весе. Промоутер Даниэля Дюбуа неожиданно стал на защиту украинского боксера.