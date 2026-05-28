"Сплошная ошибка": известный эксперт жестко раскритиковал победу Усика
Александр Усик 24 мая одержал противоречивую победу в поединке против кикбоксера Рико Верховена. В 11 раунде нидерландец побывал в тяжелом нокдауне, после чего рефери остановил бой за секунду до финального гонга, когда украинец бросился добивать соперника.
Известный подкастер и комментатор Джо Роган прокомментировал результат противостояния Усика и Верховена. Его слова передает PowerfulJRE.
Почему Роган критикует бой Усика
Эксперт считает, что до 11-го раунда Верховен выигрывал бой против Усика. Так, Роган сказал, что Рико записал в свой актив 8 раундов, тогда как Александр только два.
Отметим, что на официальный записках судей ситуация была несколько иной: двое фиксировали ничью, тогда как третий отдал минимальное преимущество Верховену. Но ход поединка резко изменился, когда Усик отправил соперника в нокдаун. После этого он пытался нокаутировать соперника, но Марк Лайсон остановил поединок и зафиксировал технический нокаут.
Роган раскритиковал действия рефери, а также заявил, что все события после нокдауна были сплошной ошибкой.
Остановка была странной. Ее не должны были так делать. И там точно не было 8 секунд после нокдауна. После падения у него же даже капы не было. Они пошли в угол, ее промыли – и это уже ошибка. В общем вся ситуация выглядит как сплошная ошибка. Это заняло секунд 30, а рефери остановил бой, хотя боец все еще стоял и двигался,
– сказал Роган.
Усик победил Верховена: главное
- Противостояние бойцов состоялось в Гизе возле египетских пирамид и едва не стало главной сенсацией в мире бокса. Несмотря на скептицизм экспертов, 37-летний Верховен дал серьезный бой Усику и был близок к победе.
- После боя Рико получил широкую поддержку, тогда как Александр подвергся критике из-за слабого выступления. Больше всего же досталось рефери, которого критикуют за решение остановить поединок.
- Впоследствии Лайсон объяснил Питеру Фьюри, тренеру Верховена, что зафиксировал поражение нидерландца, ведь не слышал финальный гонг.
- Как бы там ни было, 39-летний Усик успешно защитил титул WBC, а также чемпионские пояса WBA и IBF. Теперь следующим соперником непобедимого украинца должен стать обязательный претендент на титул WBC – Агит Кабаел.