Известный подкастер и комментатор Джо Роган прокомментировал результат противостояния Усика и Верховена. Его слова передает PowerfulJRE.

Почему Роган критикует бой Усика

Эксперт считает, что до 11-го раунда Верховен выигрывал бой против Усика. Так, Роган сказал, что Рико записал в свой актив 8 раундов, тогда как Александр только два.

Отметим, что на официальный записках судей ситуация была несколько иной: двое фиксировали ничью, тогда как третий отдал минимальное преимущество Верховену. Но ход поединка резко изменился, когда Усик отправил соперника в нокдаун. После этого он пытался нокаутировать соперника, но Марк Лайсон остановил поединок и зафиксировал технический нокаут.

Как Усик победил Верховена: смотрите видео 11-го раунда

Роган раскритиковал действия рефери, а также заявил, что все события после нокдауна были сплошной ошибкой.

Остановка была странной. Ее не должны были так делать. И там точно не было 8 секунд после нокдауна. После падения у него же даже капы не было. Они пошли в угол, ее промыли – и это уже ошибка. В общем вся ситуация выглядит как сплошная ошибка. Это заняло секунд 30, а рефери остановил бой, хотя боец все еще стоял и двигался,

– сказал Роган.

