Александр Усик усердно готовится к реваншу против Даниэля Дюбуа. Украинский боксер показал свою форму накануне противостояния, сообщает 24 канал со ссылкой на аккаунт Усика в ТикТок.

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Как выглядит Усик перед реваншем против Дюбуа

Александр Усик поделился фрагментом с тренировки накануне реванша против Даниэля Дюбуа. Украинский боксер находится в огненной форме перед поединком в Великобритании.

На видео видно, как Александр Усик готовится к бою с Даниэлем Дюбуа. Украинский чемпион отрабатывает технику, скорость и удары.

Усик поделился видео с тренировки:

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля 2025 года. Звездные боксеры встретятся в огненной битве на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.



Ранее сообщали, что Александр Усик признался, побывал ли в нокдауне в первом бою против Даниэля Дюбуа. Украинский боксер прокомментировал скандальный удар британца.