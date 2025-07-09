Олександр Усик старанно готується до реваншу проти Даніеля Дюбуа. Український боксер показав свою форму напередодні протистояння, повідомляє 24 канал із посиланням на акаунт Усика у ТікТок.

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Як виглядає Усик перед реваншем проти Дюбуа

Олександр Усик поділився фрагментом з тренування напередодні реваншу проти Даніеля Дюбуа. Український боксер перебуває у вогняній формі перед поєдинком у Великій Британії.

На відео видно, як Олександр Усик готується до бою з Даніелем Дюбуа. Український чемпіон відпрацьовує техніку, швидкість та удари.

Усик поділився відео з тренування:

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року. Зіркові боксери зустрінуться у вогняній битві на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні.



Раніше повідомляли, що Олександр Усик зізнався, чи побував у нокдауні у першому бою проти Даніеля Дюбуа. Український боксер прокоментував скандальний удар британця.