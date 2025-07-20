Усик столкнулся в неожиданный дуэли взглядов с обидчиком Тайсона: сенсационное видео

Александр Усик и Даниэль Дюбуа 19 июля провели реванш на "Уэмбли". Украинский боксер не только сохранил свои титулы, отобрал пояс у соперника, но и вернул себе звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в 5-м раунде. После поединка украинскому чемпиону не дали времени насладиться победой, пишет 24 Канал.

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Как Усик сошелся в дуэли взглядов с Полом?

После победы Усик сошелся в дуэли взглядов с Джейком Полом. Боксер-ютубер поднялся в ринг прямо после окончания реванша. Очная битва Усика и Пола-младшего длилась несколько секунд, после чего бойцы пожали друг другу руки и разошлись.

Усик провел дуэль взглядов с Полом: смотрите видео

Отметим, что Усик одержал свою 24-ю победу на профи-ринге. Сейчас Александр несколько месяцев отдохнет от бокса в семейном кругу. Также украинский чемпион еще не знает, кто может стать его соперником в прощальном бою. Зато украинец назвал трех потенциальных оппонентов.

Еще раньше американский шоумен заявлял, что хочет подраться с Усиком. В то же время Александр уверял, что готов сойтись в октагоне с Полом-младшим.