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О возможной встрече с украинцем российский боксер высказался в интервью ютуб-каналу The Stomping Ground. Бивола спросили, заинтересовал бы его бой с Усиком, если бы тот вернулся в первую тяжелую весовую категорию.

Бивол не исключил бой с Усиком

Сначала россиянин признался, что раньше не задумывался над таким вариантом, однако признал, что это могло бы быть интересное противостояние.

Я об этом даже не задумывался, но это действительно может быть интересно– сказал Бивол.

На вопрос, возможен ли такой поединок, боксер ответил утвердительно, но подчеркнул, что для этого обоим спортсменам придется сменить весовые категории.

Если я поднимусь в весе, а он спустится – да, это возможно, но посмотрим. К тому же я не уверен, хорошая ли это идея для боксера – переходить в супертяжелый вес, а потом возвращаться обратно. Не знаю, будет ли это для него легко– отметил он.

Также Бивол прокомментировал физическую форму украинца после выступлений в супертяжелом весе. По его словам, Усик заметно прибавил в габаритах во время пребывания в супертяжелом весе, поэтому возвращение в более низкую весовую категорию может стать непростой задачей.

Действительно трудно судить, ведь он набрал вес – в супертяжелом весе он выглядел очень большим и массивным– добавил россиянин.

Что известно о планах Усика

Ранее директор команды украинского боксера Сергей Лапин сообщал, что Усик рассматривает возможность возвращения в крузервейт в 2027 году. Сначала украинец планирует побороться за вакантный чемпионский титул, а впоследствии провести поединок с Дэвидом Бенавидесом за звание абсолютного чемпиона мира.

Среди возможных соперников Усика также называли Тайсона Фьюри. Украинец стремится провести самые громкие поединки перед завершением профессиональной карьеры, которое может состояться в 2027 году.

Тем временем Бенавидес должен провести следующий бой 5 декабря в Финиксе против чемпиона мира по версии WBC Михала Чесляка. Ранее американец заявлял, что уверен в своей победе над Усиком.