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Про потенційну зустріч з українцем російський боксер висловився в інтерв'ю ютуб-каналу The Stomping Ground. Бівола запитали, чи зацікавив би його бій з Усиком, якби той повернувся до першої важкої ваги.

Бівол не виключив бій з Усиком

Спочатку росіянин зізнався, що раніше не замислювався над таким варіантом, однак визнав, що це могло б бути цікаве протистояння.

Я про це навіть не замислювався, але це справді може бути цікаво– сказав Бівол.

На уточнення, чи можливий такий поєдинок, боксер відповів ствердно, але наголосив, що для цього обом спортсменам доведеться змінити вагові категорії.

Якщо я піднімуся у вазі, а він спуститься – так, це можливо, але побачимо. До того ж, я не впевнений, чи це гарна ідея для боксера – переходити у надважку вагу, а потім повертатися назад. Не знаю, чи буде це для нього легко– зазначив він.

Також Бівол прокоментував фізичну форму українця після виступів у надважкій вазі. За його словами, Усик помітно додав у габаритах під час перебування в хевівейті, тому повернення до нижчої вагової категорії може стати непростим завданням.

Справді важко судити, адже він набрав вагу – у надважкій категорії він виглядав дуже великим і масивним– додав росіянин.

Що відомо про плани Усика

Раніше директор команди українського боксера Сергій Лапін повідомляв, що Усик розглядає можливість повернення до крузервейту у 2027 році. Спочатку українець планує поборотися за вакантний чемпіонський титул, а згодом провести поєдинок із Девідом Бенавідесом за звання абсолютного чемпіона світу.

Серед можливих суперників Усика також називали Тайсона Ф'юрі. Українець прагне провести найбільш гучні поєдинки перед завершенням професійної кар'єри, яке може відбутися у 2027 році.

Тим часом Бенавідес має провести наступний бій 5 грудня у Фініксі проти чемпіона світу WBC Міхала Чесляка. Раніше американець заявляв, що впевнений у своїй перемозі над Усиком.