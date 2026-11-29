Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе Дмитрий Бивол не исключает возможности провести бой с бывшим абсолютным чемпионом мира Александром Усиком.

О возможной встрече с украинцем российский боксер высказался в интервью ютуб-каналу The Stomping Ground. Бивола спросили, заинтересовал бы его бой с Усиком, если бы тот вернулся в первую тяжелую весовую категорию.

Бивол не исключил бой с Усиком

Сначала россиянин признался, что раньше не задумывался над таким вариантом, однако признал, что это могло бы быть интересное противостояние.

Я об этом даже не задумывался, но это действительно может быть интересно,

– сказал Бивол.

На вопрос, возможен ли такой поединок, боксер ответил утвердительно, но подчеркнул, что для этого обоим спортсменам придется сменить весовые категории.

Если я поднимусь в весе, а он спустится – да, это возможно, но посмотрим. К тому же я не уверен, хорошая ли это идея для боксера – переходить в супертяжелый вес, а потом возвращаться обратно. Не знаю, будет ли это для него легко,

– отметил он.

Также Бивол прокомментировал физическую форму украинца после выступлений в супертяжелом весе. По его словам, Усик заметно прибавил в габаритах во время пребывания в супертяжелом весе, поэтому возвращение в более низкую весовую категорию может стать непростой задачей.

Действительно трудно судить, ведь он набрал вес – в супертяжелом весе он выглядел очень большим и массивным,

– добавил россиянин.

Что известно о планах Усика

Ранее директор команды украинского боксера Сергей Лапин сообщал, что Усик рассматривает возможность возвращения в крузервейт в 2027 году. Сначала украинец планирует побороться за вакантный чемпионский титул, а впоследствии провести поединок с Дэвидом Бенавидесом за звание абсолютного чемпиона мира.

Среди возможных соперников Усика также называли Тайсона Фьюри. Украинец стремится провести самые громкие поединки перед завершением профессиональной карьеры, которое может состояться в 2027 году.

Тем временем Бенавидес должен провести следующий бой 5 декабря в Финиксе против чемпиона мира по версии WBC Михала Чесляка. Ранее американец заявлял, что уверен в своей победе над Усиком.