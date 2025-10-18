Айк Ибеабучи сделал громкое заявление относительно Александра Усика. Непобежденный боксер, которому уже 52 года удивил сообщество, сообщает 24 канал со ссылкой на World Boxing News.

Читайте также Усик может подраться против россиянина, которым уже протирал ринг: как это возможно

Что сказал Ибеабучи о бое с Усиком?

Айк Ибеабучи выразил желание драться с Александром Усиком. 52-летний нигиреец заявил, что его возвращение в бокс не было чем-то удивительным.

Опытный боксер заявил, что его возвращение было обещанием. Ибеабучи сказал, что это было обещание всему миру, что он сделает то, что он начал очень давно.

Усик – человек, который на вершине, великий чемпион, но его правление скоро закончится. Я возвращаюсь не для тренировок. Я иду за титулом чемпиона мира. Я доберусь до Усика. "Президент" настроен серьезно,

– сказал Ибеабучи.

Ранее Фрэнк Уоррен в интервью ютуб-каналу talkSPORT рассказал, с кем должен драться Александр Усик. Промоутер заявил, что украинскому боксеру будет выгоднее провести бой с Тайсоном Фьюри, поскольку это будет денежный поединок.

Кто такой Ибеабучи?