Не несет никакого смысла, – Красюк высказался об отказе Усика от титула
- Александр Усик освободил титул чемпиона мира по версии WBO, потеряв статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
- Бывший промоутер Усика, Александр Красюк, считает, что отказ от боя с Фабио Уордли был правильным решением, поскольку этот бой не имел спортивного или коммерческого значения.
Александр Усик освободил титул чемпиона мира по версии WBO. Таким образом украинский боксер потерял статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Бывший промоутер Усика, Александр Красюк, прокомментировал решение боксера. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Sport.ua.
Что сказал Красюк об Усике?
Красюк заявил, что на ситуацию с титулом WBO нужно смотреть в прогрессии. Он отметил, что претендент на чемпионский пояс должен был быть назначен сразу после боя Усик – Дюбуа в июле 2025 года.
Однако Усик взял паузу, заявив, что у него травма. И когда время прошло то встал вопрос, или освобождать титул, или защищать его. Красюк считает, что его бывший подопечный поступил правильное решение.
Поэтому, считаю, что Александр поступил правильно – бой с Уордли сейчас не несет в себе никакого смысла: ни спортивного, ни медийного, ни коммерческого,
– сказал Красюк.
Ранее Queensberry Promotions сообщила, кто стал следующим чемпионом мира по версии WBO. Титул получил британский боксер Фабио Уордли, который должен был драться с Усиком.
Что дальше для Усика?
Александр Усик заявил, что планирует драться до 41 года. Пока неизвестно, с кем встретится украинский боксер в следующем поединке.
Кроме того, он владеет еще тремя чемпионскими поясами – WBC, WBA и IBF. На титулы Усика остаются претенденты – среди главных Агит Кабаел.
Ранее Александр Усик рассказал о бое, который мечтал провести. Украинец хотел бы подраться на НСК "Олимпийском" в Киеве.