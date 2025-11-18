Не несе жодного змісту, – Красюк висловився про відмову Усика від титулу
Олександр Усик звільнив титул чемпіона світу за версією WBO. Таким чином український боксер втратив статус абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.
Колишній промоутер Усика, Олександр Красюк, прокоментував рішення боксера. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Sport.ua.
Що сказав Красюк про Усика?
Красюк заявив, що на ситуацію з титулом WBO потрібно дивитися у прогресії. Він наголосив, що претендент на чемпіонський пояс мав бути призначений одразу після бою Усик – Дюбуа у липні 2025 року.
Проте Усик взяв паузу, заявивши, що у нього травма. І коли час минув то постало питання, чи звільняти титул, чи захищати його. Красюк вважає, що його колишній подопічний вчинив правильне рішення.
Тож, вважаю, що Олександр вчинив правильно – бій з Вордлі зараз не несе у собі жодного змісту: ані спортивного, ані медійного, ані комерційного,
– сказав Красюк.
Раніше Queensberry Promotions повідомила, хто став наступним чемпіоном світу за версією WBO. Титул отримав британський боксер Фабіо Вордлі, який мав битися з Усиком.
Що далі для Усика?
Олександр Усик заявив, що планує битися до 41 року. Наразі невідомо, з ким зустрінеться український боксер у наступному поєдинку.
Окрім того, він володіє ще трьома чемпіонськими поясами – WBC, WBA та IBF. На титули Усика залишаються претенденти – серед головних Агіт Кабаєл.
Раніше Олександр Усик розповів про бій, який мріяв провести. Українець хотів би побитися на НСК "Олімпійському" у Києві.