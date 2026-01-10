Один из них это непобежденный Агит Кабаел. Немецкий боксер объяснил, почему он заслуживает бой против "Короля хевивейта", сообщает 24 канал со ссылкой на Ring Magazine.

Что сказал Кабаел о бое с Усиком?

Кабаел назвал причину, почему должен драться с Усиком. Немецкий боксер отметил, что он, как и украинский чемпион, не проиграл ни одного поединка в карьере.

Прежде всего я побьюсь с Дамианом Кныбой и после него дам еще одно интервью – и тогда, возможно, я назову еще одно имя. Я считаю, что для меня самый большой бой будет против Усика. Он никогда не проигрывал в своей карьере. Я никогда не проигрывал. Почему нет? Почему не Кабаел против Усика?,

– сказал немецкий боксер.

Ранее стало известно, что Кабаел может отказаться от титула временного чемпиона мира по версии WBC из-за Усика.

Почему Кабаел откажется от титула из-за Усика?

Спенсер Браун в комментарии BoxNation сообщил, что Кабаел лишится титула, если в ближайшее время не будет драться с Усиком, и будет идти по линии WBO.

"К сожалению, Агит хочет двигаться дальше, он намерен завоевать полноценный титул. Возможно, нам придется отказаться от титула WBC. Он хочет бороться за титул чемпиона мира, как и все",

– сказал менеджер немца.

Что известно о Кабаэле и Усике?