"Конечно, буду смотреть, мне нравится Усик": британский промоутер о бое Усик – Верховен

Бой между украинским боксером Александром Усиком и 36-летним нидерландским кикбоксером Рико Верховеном запланирован на 23 мая. Он пройдет в городе Гиза, Египет.

Британский промоутер Фрэнк Уоррен подтвердил, что будет следить за предстоящим поединком чемпиона WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе Усика против Верховена. Об этом он рассказал на ютуб-канале The Stomping Ground.

Что сказал Уоррен о бое Усика против Верховена?

Уоррен отмечает, что почти все бои он просматривает или контролирует, поскольку это непосредственно касается его профессиональной деятельности.

Конечно, я буду смотреть. Мне нравится Усик. Мне нравится смотреть на его бои. Я работаю в боксерском бизнесе. Есть очень мало боев, которые я не смотрю или решаю не смотреть, потому что это бизнес, которым я занимаюсь,

– сказал промоутер.

Что известно о бое Усик – Верховен?