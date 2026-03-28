"Конечно, буду смотреть, мне нравится Усик": британский промоутер о бое Усик – Верховен
- Бой между Александром Усиком и Рико Верховеном пройдет 23 мая возле пирамид Гизы, Египет, и санкционирован как титульный за пояс чемпиона WBC.
- Британский промоутер Фрэнк Уоррен подтвердил, что будет следить за поединком, поскольку он является частью его профессиональной деятельности и ему нравится Усик.
Бой между украинским боксером Александром Усиком и 36-летним нидерландским кикбоксером Рико Верховеном запланирован на 23 мая. Он пройдет в городе Гиза, Египет.
Британский промоутер Фрэнк Уоррен подтвердил, что будет следить за предстоящим поединком чемпиона WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе Усика против Верховена. Об этом он рассказал на ютуб-канале The Stomping Ground.
Смотрите также Итауми сказали, какое условие надо выполнить для реального боя с Усиком
Что сказал Уоррен о бое Усика против Верховена?
Уоррен отмечает, что почти все бои он просматривает или контролирует, поскольку это непосредственно касается его профессиональной деятельности.
Конечно, я буду смотреть. Мне нравится Усик. Мне нравится смотреть на его бои. Я работаю в боксерском бизнесе. Есть очень мало боев, которые я не смотрю или решаю не смотреть, потому что это бизнес, которым я занимаюсь,
– сказал промоутер.
Что известно о бое Усик – Верховен?
- Официально подтверждено, что Усик проведет бой против нидерландского кикбоксера Верховена. По данным Bad Left Hook, поединок санкционирован как титульный бой за пояс чемпиона WBC и запланирован на 23 мая 2026 года возле пирамид Гизы в Египте.
Эта встреча вызвала большой интерес из-за нетипичного выбора соперника: Верховен – легенда кикбоксинга, но с ограниченным опытом в профессиональном боксе, тогда как Усик является одним из сильнейших боксеров современности.