По мнению Александра Гвоздика, в таком воображаемом противостоянии могли бы быть неожиданности. Однако предпочтение отдал своему звездному земляку Александру Усику, информирует 24 Канал со ссылкой на ES News.

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Кто может победить в бою Усик – Рамирес

Прогноз бывшего чемпиона мира не является уверенным.

Это все-таки бокс. Ты никогда не знаешь, что произойдет. Конечно, мне кажется, что Усик должен быть фаворитом, но ты никогда не знаешь наверняка. В боксе может произойти все, что угодно,

– заявил украинский боксер.

К слову, карьера Александра Усика подходит к своему логическому окончанию, но он до сих пор сохраняет статус непобедимого боксера (23 выигранных боя).

Напомним, что Рамирес владеет поясами WBA и WBO в крузервейте. В период 2016-2019 годов Хильберто был обладателем титула WBO во втором среднем весе.

33-летний мексиканский боксер провел на профи-ринге 48 боев, в которых одержал 47 побед (30 – нокаутом), потерпев лишь одно пока поражение. Это единственное фиаско Рамирес получил в бою против россиянина Дмитрия Бивола (5 ноября 2022-го года). Последний раз Рамирес выходил в ринг в конце марта прошлого года, когда победил Арсена Гуламиряна из Франции.