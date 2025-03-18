На думку Олександра Гвоздика, у такому уявному протистоянні могли б бути несподіванки. Однак перевагу віддав своєму зірковому земляку Олександру Усику, інформує 24 Канал із посиланням на ES News.

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Хто може перемогти у бою Усик – Рамірес

Прогноз колишнього чемпіона світу не є впевненим.

Це все-таки бокс. Ти ніколи не знаєш, що станеться. Звісно, мені здається, що Усик має бути фаворитом, але ти ніколи не знаєш напевно. У боксі може статися все, що завгодно,

– заявив український боксер.

До слова, кар'єра Олександра Усика підходить до свого логічного закінчення, але він досі зберігає статус непереможного боксера (23 виграні бої).

Нагадаємо, що Рамірес володіє поясами WBA та WBO у крузервейті. У період 2016-2019 років Хільберто був володарем титулу WBO у другій середній вазі.

33-річний мексиканський боксер провів на профі-рингу 48 боїв, у яких здобув 47 перемог (30 – нокаутом), зазнавши лише однієї поки що поразки. Це єдине фіаско Рамірес отримав у бою проти росіянина Дмітрія Бівола (5 листопада 2022-го року). Востаннє Рамірес виходив у ринг вкінці березня минулого року, коли переміг Арсена Гуламіряна із Франції.