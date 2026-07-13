Тренер Фьюри неожиданно встал на защиту Усика после резонансного решения

Шугар-Хилл Стюард, тренер Тайсона Фьюри, прокомментировал отказ Александра Усика от чемпионских титулов. Специалист не согласен с мнением, что 39-летний украинец начал терять форму.

В комментарии для Seconds Out Стюард высказал мнение, что Усик, возможно, не хотел защищать чемпионские титулы сейчас. По его словам, это не означает, что он пошел на спад.

Тренер Фьюри рассказал, потерял ли Усик форму

Племянник легендарного Эмануэля Стюарда, который тренировал Владимира Кличко, предположил, что украинец, вероятно, захотел побольше побыть с семьей или взять отпуск.

"Может, он просто хочет взять отпуск. Я не знаю, как живет Усик. У него тоже есть семья. Так что, возможно, он хочет побыть со своей семьей. Мы не знаем. Но почему-то всегда склонны предполагать худшее или самое интересное. Хотя он и отказался от титулов... Возможно, он просто избавился от них", – сказал Шугар-Хилл.

Он также назвал "нормальным" решение Усика отказаться защищать свой титул против обязательного претендента, которым был немец Агит Кабаел.

Почему говорят эксперты о решении Усика

Напомним, в конце июня Усик освободил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF. Первые два титула перешли к новым обладателям – Кабаелу и россиянину Мурату Гассиеву соответственно.

Советник Усика Сергей Лапин рассказал, что решение отказаться от титулов было принято с учетом будущего в супертяжелом весе, в частности, чтобы дать Энтони Джошуа возможность побороться за них.

Однако многие эксперты считают, что существует иная версия событий. Например, бывший британский боксер Спенсер Оливер утверждает, что Александр после боя с Рико Верховеном осознал, что теряет форму, и решил не разрушать свое наследие. Его тезис поддержал олимпийский чемпион по борьбе Жан Беленюк.

В то же время бывший чемпион мира по версии WBA Артем Далакян считает, что Усику ограничивали свободу выбора соперников, заставляя проводить обязательные защиты в жесткие сроки. Это, по его мнению, и побудило чемпиона отказаться от титулов.