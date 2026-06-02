Чемпиону мира из США навязывают бой с россиянином вместо Усика
Известного боксера из США Давида Бенавидеса называли одним из следующих соперников Александра Усика. Однако промоутер Эдди Хирн рассказал, что этот поединок не состоится.
Хирн согласился, что встреча Усика и Бенавидеса была бы хорошим противостоянием. Его слова передает Fight Hub TV.
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Кто станет соперником Бенавидеса вместо Усика?
Однако промоутер заявил, что Давид, ставший чемпионом мира в трех дивизионах, должен драться против Ноэля Гевора (Микаэляна) за звание абсолютного чемпиона мира.
Впоследствии победитель этого противостояния, по словам Гирна, должен встретиться с российским боксером Дмитрием Биволом. Последний является чемпионом мира по версиям IBF, WBA и WBO в полутяжелом весе.
Что известно о бое Усик – Бенавидес?
Известный журналист The Ring Майк Коппинджер в мае сообщил, что инвестор из Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх планирует организовать для Усика два поединка для Усика. Кроме встречи с Агитом Кабаелом, он хочет, чтобы украинец подрался с непобедимым Давидом Бенавидесом.
Турки хочет, чтобы Усик и Бенавидес провели поединок за титул чемпиона в супертяжелом весе в 2027 году.
Как сказал Коппинджер, этот бой может стать одним из крупнейших коммерческих в супертяжелом весе за последние 30 лет. В то же время он отметил, что поединок следует организовать как можно быстрее, ведь украинцу в январе 2027 года исполнится уже 40 лет.
29-летний боксер из США ранее выражал желание встретиться с чемпионом мира из Украины. Однако непобедимый спортсмен сказал, что будет готов к поединку с Усиком через несколько лет.
В то же время Александр до сих пор не делал заявлений о потенциальном бое с Бенавидесом.
Напомним, что предыдущий бой Усика состоялся 24 мая: украинец одержал победу техническим нокаутом в 11 раунде над Рико Верховеном.