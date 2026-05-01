Стал известен следующий соперник Усика после боя с Верховеном

Александр Усик 23 мая испытает свои силы в поединке против сильнейшего кикбоксера планеты Рико Веховена. После этого поединка украинца ожидает встреча с обязательным претендентом на титул WBC, который он сейчас удерживает.

Промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что бой Усика против официального претендента на пояс WBC Агита Кабаэла будет санкционирован Всемирным боксерским советом. Такое мнение он высказал в комментарии iFL TV.

Кто станет следующим соперником Усика?

Уоррен отметил, что после того, как Усик проведет поединок с Верховеном, будет санкционирована обязательная защита против Кабаэла.

Мы будем настаивать на этом,

– сказал промоутер.

Он выразил уверенность, что WBC санкционирует этот бой, а последнее слово будет за 39-летним украинцем.

"Александр будет решать, захочет ли он драться с ним или сделает вакантным титул", – заявил Уоррен и добавил, что для WBC не будет проблемой санкционировать бой за пояс WBC.

Что означает отказ Усика от боя?

В карьере Усика было несколько прецедентов, когда он отказывался от обязательных защит своих титулов. Наиболее свежий случай произошел в ноябре 2025 года, когда спортсмен освободил пояс WBC, отказавшись от боя с Фабио Уордли. После этого титул перешел к британскому боксеру.

Еще один похожий случай произошел в 2024 году. Тогда Усик освободил титул IBF, чтобы провести реванш с Даниэлем Дюбуа.

Сейчас украинец, кроме пояса WBC, удерживает чемпионские титулы по версии WBA и IBF. Последний из этих титулов спортсмен вернул в июле 2025 года, когда во второй раз победил Даниэля Дюбуа.

Реален ли бой Усика с Кабаелом?

В марте Усик в комментарии Source of Boxing сообщил, что до завершения карьеры проведет только три боя. Спортсмен четко заявил, что планирует встретиться с Верховеном, победителем противостояния Уордли – Дюбуа, а также Тайсоном Фьюри. Тем самым он исключил из списка претендентов Кабаэла.

Слова чемпиона мира изрядно разгневали непобедимого Кабаэла, который убежден, что заслужил право на бой. Более того, промоутер немца Фрэнк Уоррен сказал, что готов к суду, если WBC не организовать бой его клиента с Усиком.

Впоследствии Усик все же смягчил свою риторику и сказал, что может провести бой с Агитом, однако заметил, что не обязан это делать.

Обратите внимание! 23 февраля 2025 года Кабаел выиграл пояс временного чемпиона мира WBC в супертяжелом весе в поединке против китайца Чжан Чжилея. Тем самым он стал обязательным соперником Усика. По данным BoxRec, немец выиграл 27 боев на профессиональном ринге (19 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.

Что дальше для Усика?