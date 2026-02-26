"Не интересная опция": звезда бокса назвал истинную причину, почему у Усика нет соперника
- Александр Гвоздик считает, что Усик не имеет соперников, поскольку многие боксеры супертяжелого веса не хотят с ним драться из-за его возможности их побить.
- Команда Усика, вероятно, ищет прибыльного оппонента, а любой из лидеров рейтинга согласится на бой с ним для шансов заработать и получить титулы.
Прошло более полугода с момента, когда Александр Усик провел крайний бой, в котором нокаутировал Даниэля Дюбуа. С тех пор появилось немало подробностей о следующем сопернике объединенного чемпиона мира, однако никаких официальных деталей.
Экс-чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик в интервью Two Sides поделился мнением, почему часть боксеров не спешит выходить в ринг с обладателем титулов WBC, WBA и IBF. Он назвал одну причину, которая препятствует поединкам Усика.
Почему Усику нет соперников?
По мнению Гвоздика, для многих боксеров супертяжелого веса 39-летний украинец не интересная опция, ведь он может их побить.
Это интересно! Как свидетельствуют данные BoxRec, Усик действительно имеет впечатляющий рекорд – 24 победы и ноль поражений.
В то же время Гвоздик, который недавно проиграл Радивое Калайджичу, поддержал вероятный бой своего земляка против кикбоксера из Нидерландов Рико Верховена.
Он (Усик – 24 Канал) уже все сделал, поэтому Верховен – классный вариант. Если люди за это платят, то почему нет? Мне кажется, что это крутой бой и я буду охотно смотреть,
– сказал харьковчанин.
Уместно ли сравнивать Усика и братьев Кличко?
По словам Гвоздика можно сделать вывод, что неуместно сравнивать Усика и братьев Кличко, которые регулярно проводили несколько боев в год, поскольку у них разные стратегии.
Спортсмен подчеркнул, что Владимир Кличко стабильно дрался с лидерами рейтинга, но сомневается, что украинец зарабатывал такие деньги, как Усик в двух последних поединках.
Я думаю, что таких цифр у него (Владимира Кличко – 24 Канал) не было. И поэтому сейчас для Усика, когда ты заработал, например, 120 миллионов долларов, завтра боксировать с каким-то "пассажиром" за несколько миллионов, мне кажется, не хочется,
– сказал экс-чемпион мира.
Спортсмен предположил, что команда Усика, вероятно, ищет оппонента, поединок с которым будет прибыльным.
Более того, он убежден, что любой из лидеров рейтинга любой версии согласится на поединок с украинцем, ведь это не только шанс заработать, но и получить чемпионские титулы.
Что дальше для Усика?
В среду, 25 февраля, Усик сделал заявление в своем инстаграме, анонсировав, что готовится к чему-то грандиозному. Однако деталей украинец не сообщил.
Зато команда спортсмена опровергла данные о контракте с новым промоушином Zuffa Boxing, который якобы должен был бы помочь боксеру завоевать американскую аудиторию.
В конце 2025 года боец бросил вызов Деонтею Уайлдеру, однако бой сорвался и американец встретится с Дереком Чисорой. В то же время в СМИ была информация, что Усик может встретиться с Верховеном уже в мае.