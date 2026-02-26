"Не интересная опция": звезда бокса назвал истинную причину, почему у Усика нет соперника

Прошло более полугода с момента, когда Александр Усик провел крайний бой, в котором нокаутировал Даниэля Дюбуа. С тех пор появилось немало подробностей о следующем сопернике объединенного чемпиона мира, однако никаких официальных деталей.

Экс-чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик в интервью Two Sides поделился мнением, почему часть боксеров не спешит выходить в ринг с обладателем титулов WBC, WBA и IBF. Он назвал одну причину, которая препятствует поединкам Усика.

Почему Усику нет соперников?

По мнению Гвоздика, для многих боксеров супертяжелого веса 39-летний украинец не интересная опция, ведь он может их побить.

Это интересно! Как свидетельствуют данные BoxRec, Усик действительно имеет впечатляющий рекорд – 24 победы и ноль поражений.

В то же время Гвоздик, который недавно проиграл Радивое Калайджичу, поддержал вероятный бой своего земляка против кикбоксера из Нидерландов Рико Верховена.

Он (Усик – 24 Канал) уже все сделал, поэтому Верховен – классный вариант. Если люди за это платят, то почему нет? Мне кажется, что это крутой бой и я буду охотно смотреть,

– сказал харьковчанин.

Уместно ли сравнивать Усика и братьев Кличко?

По словам Гвоздика можно сделать вывод, что неуместно сравнивать Усика и братьев Кличко, которые регулярно проводили несколько боев в год, поскольку у них разные стратегии.

Спортсмен подчеркнул, что Владимир Кличко стабильно дрался с лидерами рейтинга, но сомневается, что украинец зарабатывал такие деньги, как Усик в двух последних поединках.

Я думаю, что таких цифр у него (Владимира Кличко – 24 Канал) не было. И поэтому сейчас для Усика, когда ты заработал, например, 120 миллионов долларов, завтра боксировать с каким-то "пассажиром" за несколько миллионов, мне кажется, не хочется,

– сказал экс-чемпион мира.

Спортсмен предположил, что команда Усика, вероятно, ищет оппонента, поединок с которым будет прибыльным.

Более того, он убежден, что любой из лидеров рейтинга любой версии согласится на поединок с украинцем, ведь это не только шанс заработать, но и получить чемпионские титулы.

Что дальше для Усика?