"К счастью": легенда футбола прокомментировал встречу с Усиком в матче в Лиссабоне
- Александр Усик принял участие в благотворительном футбольном матче в Лиссабоне, где встретился с Майклом Оуэном.
- Оуэн выразил радость, что встретился с Усиком на футбольном поле, а не в боксерском ринге.
Александр Усик на некоторое время сменил бокс на футбол. Украинский боксер сыграл в матче между легендами Португалии и легендами мира в благотворительном матче в Лиссабоне.
В частности, Александр Усик встретился с Майклом Оуэном. Обладатель "Золотого мяча" 2001 года поделился совместным фото с абсолютным чемпионом мира по боксу, сообщает 24 канал.
Что сказал Оуэн о встрече с Усиком?
Бывший форвард сборной Англии лаконично высказался о встрече с Александром Усиком на благотворительном матче в Лиссабоне. Майкл Оуэн порадовался, что имел возможность встретиться с украинским боксером на футбольном поле, а не в ринге.
К счастью, я с этой легендой делю поле, а не ринг,
– написал Оуэн.
Напомним, что Александр Усик после реванша с Даниэлем Дюбуа должен был договориться о бое с Джозефом Паркером. Однако украинский чемпион попросил отсрочку в WBO, чтобы залечить травму.
Организация положительно ответила на просьбу Усика и отсрочила переговоры на 90 дней. Хотя травма украинского боксера вызвала сомнения у многих, в частности, Дэвида Гиггинса, который является промоутером Паркера.
Что известно об Усике и футболе?
Александр Усик стал футболистом, присоединившись к Полесью. Украинский боксер подписал контракт с "волками" в 2023 году.
За Усиком закреплен 17-й игровой номер в житомирском клубе. Отметим, что Александр еще не играл в официальных матчах за Полесье, но тренировался вместе с командой.
Ожидается, что Александр Усик сможет дебютировать за Полесье в 1/16 финала Кубка Украины-2025/2026 в матче против львовского Руха – 24 сентября 2025 года.
Как сообщает The Sun, благотворительный матч в Лиссабоне завершился победой легенд Португалии со счетом 4:1. В составе легенд мира единственным голом отметился Майкл Оуэн.