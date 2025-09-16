Укр Рус
Новости бокса "К счастью": легенда футбола прокомментировал встречу с Усиком в матче в Лиссабоне
16 сентября, 23:14
3

"К счастью": легенда футбола прокомментировал встречу с Усиком в матче в Лиссабоне

Егор Торяник
Основные тезисы
  • Александр Усик принял участие в благотворительном футбольном матче в Лиссабоне, где встретился с Майклом Оуэном.
  • Оуэн выразил радость, что встретился с Усиком на футбольном поле, а не в боксерском ринге.

Александр Усик на некоторое время сменил бокс на футбол. Украинский боксер сыграл в матче между легендами Португалии и легендами мира в благотворительном матче в Лиссабоне.

В частности, Александр Усик встретился с Майклом Оуэном. Обладатель "Золотого мяча" 2001 года поделился совместным фото с абсолютным чемпионом мира по боксу, сообщает 24 канал.

Что сказал Оуэн о встрече с Усиком?

Бывший форвард сборной Англии лаконично высказался о встрече с Александром Усиком на благотворительном матче в Лиссабоне. Майкл Оуэн порадовался, что имел возможность встретиться с украинским боксером на футбольном поле, а не в ринге.

К счастью, я с этой легендой делю поле, а не ринг,
– написал Оуэн.

Напомним, что Александр Усик после реванша с Даниэлем Дюбуа должен был договориться о бое с Джозефом Паркером. Однако украинский чемпион попросил отсрочку в WBO, чтобы залечить травму.

Организация положительно ответила на просьбу Усика и отсрочила переговоры на 90 дней. Хотя травма украинского боксера вызвала сомнения у многих, в частности, Дэвида Гиггинса, который является промоутером Паркера.

Что известно об Усике и футболе?

  • Александр Усик стал футболистом, присоединившись к Полесью. Украинский боксер подписал контракт с "волками" в 2023 году.

  • За Усиком закреплен 17-й игровой номер в житомирском клубе. Отметим, что Александр еще не играл в официальных матчах за Полесье, но тренировался вместе с командой.

  • Ожидается, что Александр Усик сможет дебютировать за Полесье в 1/16 финала Кубка Украины-2025/2026 в матче против львовского Руха – 24 сентября 2025 года.

  • Как сообщает The Sun, благотворительный матч в Лиссабоне завершился победой легенд Португалии со счетом 4:1. В составе легенд мира единственным голом отметился Майкл Оуэн.