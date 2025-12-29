Push the horses, – Уайлдер выдал дерзкое заявление относительно боя против Усика

Александр Усик определился со следующим соперником. Украинский чемпион хочет драться против Деонтея Уайлдера.

Американский боксер поделился ожиданиями от поединка против "Короля хевивейта". Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на ютуб-канал IBA Boxing.

Что сказал Уайлдер по бой с Усиком?

"Бронзовый бомбардировщик" заявил, что все знают о том, что Усик будет его следующим соперником. Американец отметил, что украинец бросил ему вызов, который он принял.

Я толкаю лошадей, Я чувствую, Я очень чувствую". Какой у меня план? Быть умным, быстрее, использовать мою маневренность, быть жестким, зайти в ринг и нокаутировать его. Я известен своей мощью, стоит это продемонстрировать. Я прошел трудный путь в своей жизни, но я вернулся и готов одолеть Усика,

– сказал Уайлдер.

Ранее Дерек Чисора высказался о бое между Усиком и Уайлдером. Он рассказал, почему может сорваться потенциальный поединок.

Почему бой Усик – Уайлдер может сорваться?

"Чисора заявил, что бой между Усиком и Уайлдером может сорваться, поскольку он сам претендует на поединок с американским боксером.

Моим соперником будет Деонтей Уайлдер. Его вызвал Усик? Вызвать его и заставить кого-то за это заплатить – это совсем разные вещи. А я продам бой в Лондоне. Легко. Стадион Тоттенхэм. 55 тысяч зрителей. До свидания", – заявил Чисора.

Усик – Уайлдер: что известно о поединке?