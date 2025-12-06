В IBF признались, будут ли пытаться сорвать возможный бой Усик – Уайлдер

Александр Усик неожиданно выразил свое желание провести бой против Деонтея Уайлдера. Такой поединок украинец хочет провести уже в следующем 2026 году.

Международная боксерская федерация (IBF) отреагировала на такое желание Александра Усика, которое поддержала команда Деонтея Уайлдера. информирует 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

Какова реакция IBF?

Федерация рассказала, будет ли препятствовать такому поединку. Их представитель объяснил, что IBF сейчас не находится в очереди обязательным претендентов. Этот вопрос будет актуален лишь тогда, когда наступит время обязательной защиты по их версии.

Ранее разрешение на бой Усик – Уайлдер уже дали в WBC. Поэтому теперь нужно дождаться реакции от WBA, чемпионским поясом которого тоже владеет украинец.

Дюбуа отказался от боя за пояс IBF?

Даниэль Дюбуа должен был подраться с Фрэнком Санчесом, но отказался в день промоутерских торгов 20 ноября 2025 года. Промоутерская компания Queensberry Promotions в комментарии Sky Sports объяснила, что такой поединок не нес большой ценности для "Динамита", ведь IBF стоит последней в очереди среди объединенных чемпионских титулов, принадлежащих Усику.

"Дерек Чисора был объявлен обязательным претендентом на титул IBF на их последней конвенции, поэтому поединок с Фрэнком Санчесом будет определять того, кто станет следующим в очереди после Чисоры. Если бы Даниэль согласился на этот бой, это также ограничило бы его возможности с другими организациями", – отметили в промоутерской компании.

Ведь Чисора идет на второй строчке рейтинга IBF.

Как в мире реагируют на возможный бой Усик – Уилдер?