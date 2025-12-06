В IBF зізнались, чи будуть намагатись зірвати можливий бій Усик – Вайлдер

Олександр Усик несподівано висловив своє бажання провести бій проти Деонтея Вайлдера. Такий поєдинок українець хоче провести вже у наступному 2026 році.

Міжнародна боксерська федерація (IBF) відреагувала на таке бажання Олександра Усика, яке підтримала команда Деонтея Вайлдера. інформує 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

Яка реакція IBF?

Федерація розповіла, чи буде перешкоджати такому двобою. Їх представник пояснив, що IBF зараз не перебуває у черзі обов'язковим претендентів. Це питання буде актуальне лише тоді, коли настане час обов'язкового захисту за їх версією.

Раніше дозвіл на бій Усик – Вайлдер вже дали в WBC. Тому тепер потрібно дочекати реакції від WBA, чемпіонським поясом якого теж володіє українець.

Дюбуа відмовився від бою за пояс IBF?

Даніель Дюбуа повинен був побитись із Френком Санчесом, але відмовився у день промоутерських торгів 20 листопада 2025 року. Промоутерська компанія Queensberry Promotions у коментарі Sky Sports пояснила, що такий поєдинок не ніс великої цінності для "Динаміта", адже IBF стоїть останньою у черзі серед об'єднаних чемпіонських титулів, які належать Усику.

"Дерека Чісору було оголошено обов’язковим претендентом на титул IBF на їхній останній конвенції, тому поєдинок із Френком Санчесом визначатиме того, хто стане наступним у черзі після Чісори. Якби Даніель погодився на цей бій, це також обмежило б його можливості з іншими організаціями", – наголосили у промоутерській компанії.

Адже Чісора йде на другому рядку рейтингу IBF.

Як у світі реагують на можливий бій Усик – Вйлдер?