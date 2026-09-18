Усик – Вайлдер: известный эксперт назвал фаворита боя

Александр Усик может провести свой прощальный бой против бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера. Этот бой рассматривается как один из главных вариантов для грандиозного шоу украинского боксера под символическим названием "Последний танец" (Last Dance), а возможной датой проведения мероприятия на данный момент считается март 2027 года.

Эксперты уже делятся своими оценками относительно возможного противостояния. В частности, автор ютуб-канала "Тайк Майсон" Макс Диденко в интервью для 24 Канала назвал украинца бесспорным фаворитом.

Кто победит в возможном бою Усик – Уайлдер

Американец остается единственным топовым супертяжеловесом своей эпохи, с которым Усик еще не пересекался на ринге после своих триумфов над Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Если состоится бой Усик – Уайлдер, то Усик будет явным фаворитом. Уайлдер уже, скажем так, далеко не торт, это уже сбитый пилот, поэтому шансы, на мой взгляд, где-то 80 на 20 в пользу Александра. Единственный аргумент Уайлдера – это его мощный, сильный удар, такой пушечный, но он очень заметный, и я думаю, что Александр сможет его нивелировать,

– сказал Диденко.

Несмотря на то, что команда украинца параллельно рассматривает возможность проведения трилогии против Фьюри, именно бой против "Бронзового бомбардировщика" в США пока называют приоритетным вариантом.

Оба боксера подходят к вероятному противостоянию после побед. Усик в своем последнем поединке досрочно одолел звезду кикбоксинга Рико Верховена в Египте. Уайлдер, в свою очередь, в апреле победил раздельным решением судей британского боксера Дерека Чисору в Лондоне.