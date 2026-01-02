Усик объяснил, почему выбрал следующим соперником Уайлдера

Александру Усику пророчили поединки с разными боксерами. Однако украинский чемпион выбрал следующим соперником Деонтея Уайлдера.

"Король хевивейта" объяснил, почему решил драться против американского супертяжа. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Ring Magazine.

Почему Усик хочет драться с Уайлдером?

Украинский боксер лаконично рассказал, почему хочет драться с американцем, назвав его топовым бойцом.

Это одно из самых известных имен. Это топ-боец последних 10 лет. Для меня это замечательный бой,

– сказал Усик.

Ранее Тайсон Фьюри высказался о бое между Усиком и Уайлдером. "Цыганский король" объяснил, почему украинец выбрал бой с американским боксером.

Что сказал Фьюри о бое Усик – Уайлдер?

В комментарии Boxing News Online Фьюри заявил, что после поединков с ним Усик только и будет искать денежные бои.

"После боев со мной и больших гонораров он не вернется к поединкам за копейки. Поэтому он ищет известные имена и хочет драться с Уайлдером", – сказал Тайсон.

Усик – Уайлдер: когда состоится бой?