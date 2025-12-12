Американский супертяж высказался о том, насколько бой с Усиком реален. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

Читайте также "Всему свое время": директор команды Усика заинтриговал будущим боксера

Что Уайлдер сказал о бое с Усиком?

Уайлдер подтвердил, что его команда ведет переговоры с представителями Усика о поединке в 2026 году. Американский боксер заявил, что они вышли на серьезный уровень обсуждения поединка.

Бокс – это бизнес, и не всегда удается договориться, но сейчас мы ведем с Усиком переговоры, это правда. Я жду этого боя. Как только получу окончательное подтверждение – очень обрадуюсь и начну подготовку,

– сказал боксер.

Американец также отметил, что он не удивлен выбором Усика. Он отметил, что многие не хотели с ним драться из-за его нокаутирующего удара, но когда у него начались поражения, то сразу нашлись желающие провести поединок.

Отметим, что Усик попросил у WBC провести добровольную защиту чемпионского пояса. Украинский боксер для этого выбрал именно американского супертяжа.

Разрешили ли Усику защищать титул?

Маурисио Сулейман в интервью Sky Sports рассказал о том, что Усик действительно запросил защиту титула в бою с Уайлдером. Президент WBC подтвердил, что организация позволила украинскому боксеру защищать чемпионский пояс.

"Если Усик действительно хочет драться с Уайлдером, то он доступен для этого боя. Деонтей находится в топ-10 рейтинга WBC и может стать соперником Усика в случае согласия обеих сторон", – высказался чиновник.

Что известно о поединке Усик – Уайлдер?