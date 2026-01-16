Усик откровенно назвал причины, почему хочет драться против Уайлдера
- Александр Усик хочет драться с Деонтеем Уайлдером, поскольку он не дрался в США и Уайлдер длительное время был в топе.
- Тренер Шейн Макгиган считает, что Усик должен драться с Агитом Кабаелом, а не с Уайлдером.
Александр Усик определился со следующим соперником. Украинский боксер желает драться против Деонтея Уайлдера.
Усик признался, почему хочет провести поединок с Уайлдером. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Ready to Fight.
Почему Усик хочет драться с Уайлдером?
Украинский боксер заявил, что одной из причин, почему он хочет подраться с Уайлдером, это то, что он ни разу не боксировал в США. А вторая причина заключается в том, что американский супертяж был 10 лет в топе, поэтому это спортивный интерес.
В "большой тройке" были Джошуа, Фьюри и Уайлдер. Джошуа я побил два раза, Фьюри побил два раза, остался один небитый – Уайлдер,
– признался Усик.
Отметим, что ранее Усику выбрали другого соперника вместо боя против Уайлдера. Известный тренер Шейн Макгиган считает его идеальным оппонентом для украинского чемпиона.
Кого выбрали Усику вместо Уайлдера?
Макгиган в комментарии Seconds Out заявил, что Усик должен драться не с Уайлдером, а с Агитом Кабаелом.
Ты можешь потрясти его один или два раза, но он будет продолжать идти. Но когда есть такой парень, как Усик, который не паникует на ближней дистанции, кто-то вроде Кабаела будет просто идеальным для него, – сказал специалист.
Усик – Уайлдер: что известно о поединке?
Бой между украинским чемпионом и американским боксером может состояться в апреле – мае 2026 года. По словам директора команды Усика Сергея Лапина, они планируют провести поединок в США в Лас-Вегасе.
Отметим, что Усик в бою с Уайлдером будет защищать титул WBC, поскольку украинец попросил добровольную защиту чемпионского пояса.
Недавно Аде Оладипо сообщил, что бой Усик – Уайлдер может не состояться. Более того, он подобрал другого соперника украинскому боксеру.