Усик откровенно назвал причины, почему хочет драться против Уайлдера

Александр Усик определился со следующим соперником. Украинский боксер желает драться против Деонтея Уайлдера.

Усик признался, почему хочет провести поединок с Уайлдером. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Ready to Fight.

Почему Усик хочет драться с Уайлдером?

Украинский боксер заявил, что одной из причин, почему он хочет подраться с Уайлдером, это то, что он ни разу не боксировал в США. А вторая причина заключается в том, что американский супертяж был 10 лет в топе, поэтому это спортивный интерес.

В "большой тройке" были Джошуа, Фьюри и Уайлдер. Джошуа я побил два раза, Фьюри побил два раза, остался один небитый – Уайлдер,

– признался Усик.

Отметим, что ранее Усику выбрали другого соперника вместо боя против Уайлдера. Известный тренер Шейн Макгиган считает его идеальным оппонентом для украинского чемпиона.

Кого выбрали Усику вместо Уайлдера?

Макгиган в комментарии Seconds Out заявил, что Усик должен драться не с Уайлдером, а с Агитом Кабаелом.

Ты можешь потрясти его один или два раза, но он будет продолжать идти. Но когда есть такой парень, как Усик, который не паникует на ближней дистанции, кто-то вроде Кабаела будет просто идеальным для него, – сказал специалист.

Усик – Уайлдер: что известно о поединке?